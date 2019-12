Die Kaufleute an der Windthorststraße kennen das: Regelmäßig kommen Passanten, die sich am Hauptbahnhof auf den Weg gemacht haben, bei ihnen vorbei und fragen: „Wo geht es denn hier zur Altstadt?“ In der Adventszeit erhöht sich die Schlagzahl noch einmal, wobei auch die Frage sehr konkret ist: „Wo geht es denn hier zu den Weihnachtsmärkten?“

Münster Marketing und die Interessen- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel haben aus der Not eine Tugend gemacht. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine (unübersehbares) Weihnachtsmarkthütte als Info-Stand direkt an die Ecke Berliner Platz/Windthorststraße gestellt. Freundliche Mitarbeiter beantworten dort all die Fragen, die Touristen so stellen – die Frage nach dem Weg zur City inbegriffen.

Jetzt erfährt diese „temporäre Münster-Information“ eine Neuauflage, mit Personal der ISG, das zuvor von Münster-Marketing geschult wurde.

„Bei den Skulptur-Projekten und auch beim Katholikentag haben wir mit solchen Info-Stationen sehr gute Erfahrungen gemacht“, erklärte Petra Panske von Münster Marketing bei einem Pressetermin am Mittwoch.

Aktion zu Nikolaus

Eine besondere Aktion plant die ISG zum Nikolaustag am 6. Dezember: Dann kommt ab 16.30 Uhr der Nikolaus an den Info-Stand. Er liest Nikolausgeschichten vor und hat für Kinder eine kleine Überraschung dabei.

Abseits der Infohütte bietet die ISG in der Alexianer-Waschküche an der Bahnhofstraße an jedem Mittwoch im Advent kostenlos ein warmes Mittagessen an.

Der adventliche Info-Punkt, an dem man auch Glühwein und Tombola-Lose erwerben kann, hat folgende Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags jeweils von 11 bis 20 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 11 bis 21 Uhr.

Die Aktion endet am 22. Dezember.