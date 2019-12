Am 2. Dezember jährte sich zum 175. Mal der Todestag Ludwig Freiherr Vinckes, der ab 1815 erster Oberpräsident der preußischen Provinz Westfalen und zugleich Regierungspräsident in Münster war. Was Vincke von vielen bedeutenden Zeitgenossen unterscheidet, ist die Tatsache, dass er bis zu seinem Tode 1844 nahezu 55 Jahre Tagebuch geführt hat. Die 24 erhaltenen Bände sind eine der bedeutendsten Quellen zur Geschichte Westfalens im 19. Jahrhundert. Dabei standen nicht nur politische Geschehnisse im Vordergrund, sondern auch Ereignisse aus seinem privaten Bereich.

Ein Grund, sich jetzt wieder mit Vincke zu beschäftigen, war die Vorstellung der beiden neuesten Editionsbände seiner Tagebücher. Im Rahmen einer szenischen Aufführung offenbarte dabei der bekannte Kabarettist und Rezitator Markus von Hagen zusammen mit seiner Frau Marion Informatives wie Amüsantes aus Vinckes Leben. Auf der Grundlage eines erdachten Interviews anlässlich des 150. Todestages 1965 wurde die Zeit zurückgedreht, zeitgenössische Themen wurden „nachgespielt“. Akzentuiert in der Sprache, häufig nachdenklich im Duktus, gestenreich um größtmögliche Authentizität bedacht, wusste das Ehepaar von Hagen die mit über 80 Gästen gut besuchte Veranstaltung im Von-Vincke-Haus der Bezirksregierung am Domplatz am Mittwochabend zu begeistern.

Durch den informativen Abend führte mit gewohnt fachkundigen Erläuterungen Prof. Dr. Mechthild Black-Veldtrup.

Mittlerweile sind in der Tagebuchedition acht Bände erschienen, vier davon unter der akribischen Bearbeitung des ehemaligen Staatsarchivleiters Professor Hans-Joachim Behr, der sich sehr freute, dass er kurz vor Vollendung seines 90. Geburtstags den elften Band vorlegen konnte, der die letzten fast fünf Lebensjahre Vinckes beinhaltet. 1994 hatte Behr die mustergültige Edition angestoßen.

Herausgegeben werden die Bände von der Abteilung Münster des Vereins für Geschichte und Altertumskunde, der Historischen Kommission für Westfalen und dem Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen. Die Forschung freut sich bereits jetzt auf weitere Bände, die in den kommenden Jahren im Aschendorff Verlag zur Veröffentlichung anstehen werden.