„Sie reden nicht, Sie handeln“

Oberbürgermeister Markus Lewe würdigte die Preisträger im Rathausfestsaal. Er heftete ihnen die Münster-Nadel an, übergab Urkunden und bat später um den Eintrag ins Goldene Buch.

Launig begrüßte Markus Lewe die zahlreichen Gäste, vor allem natürlich die Preisträger. Es bereitete ihm sichtlich Vergnügen, die Ehrungen vorzunehmen. Das Stadtoberhaupt zitierte ganz zu Anfang einen Blogger, der Münster über den Klee gelobt hatte. Dass die Stadt so ist, wie sie ist, liege auch an den 14 Menschen, die heute im Mittelpunkt ständen, sagte Lewe. Und weiter: „Sie reden nicht über das, was besser werden soll, Sie handeln.“

Oberbürgermeister verleiht Münster-Nadel an 14 verdiente Bürger 1/21 Oberbürgermeister Markus Lewe (r.) übergab die Münster-Nadel an Ulrike und Peter Weinem. Foto: Oliver Werner

Bei dem Festakt sorgte die Formation Brassissimo, das Blechbläserensemble der Westfälischen Schule für Musik, für den musikalischen Rahmen. Foto: Oliver Werner

Wenig später betonte Lewe, dass es in der Stadtgesellschaft „eine gewisse Resilienz“ gebe. Die Menschen hielten auch in schwierigen Situationen – er rief die Amokfahrt am Kiepenkerl in Erinnerung – zusammen.

Bei dem Festakt zur Verleihung der Münster-Nadeln sorgte die Formation Brassissimo, das Blechbläserensemble der Westfälischen Schule für Musik, für den musikalischen Rahmen.

Die Münster-Nadel ist eine stattliche Plakette in den Farben der Stadt; das Rathaus-Logo ist in der Mitte zu sehen.