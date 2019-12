Münster -

Einbruch mitten am Tag: Unbekannte sind laut Polizei am Donnerstag (5. Dezember) in der Zeit zwischen 16 und 18.51 Uhr in ein Einfamilienhaus am Heeremansweg in Gremmendorf eingebrochen und entwendeten einen Tresor. Darin waren zahlreiche Wertgegenstände.