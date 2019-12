Drei Mal innerhalb weniger Wochen hat Robert von Olberg, Münsters SPD-Vorsitzender, nach eigenem Bekunden das SPD-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gewählt. Es fing an bei der Mitgliederbefragung, dann folgte die Stichwahl. Ein drittes Mal machte von Olberg am Freitag als Delegierter auf dem SPD-Parteitag in Berlin sein Kreuzchen bei dem neuen Spitzen-Duo.

„Ich hoffe, dass ich die beiden erst in zwei Jahren wieder wählen muss“, hofft der Münsteraner darauf, dass die neue SPD-Führung auf jeden Fall für die gesamte Zeit ihrer Wahl im Amt bleibt.

Von Olberg sieht viel Positives

„Die SPD-Spitze ist wieder näher an die Basis gerückt“, kann von Olberg dem Verfahren, wie die Kandidatenkür jetzt gelaufen ist, sehr viel Positives abgewinnen. Esken und Walter-Borjans seien „mit einem starken Votum der Basis ausgestattet“. Der münsterische SPD-Chef kann in dieser Hinsicht durchaus Vergleiche ziehen, weil er auch das Aufrücken von Siegmar Gabriel, Martin Schulz und Andrea Nahles an die Parteispitze miterlebt hat.

Anders als für Robert von Olberg ist es für die zweite Münsteranerin, Almut Großmann, die Premiere auf einem Bundesparteitag der SPD. Großmann ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos und bekennt freimütig: „Das ist alles total spannend hier.“

Glücklich über das Ergebnis

Auch sie favorisierte das Duo Esken/Walter-Borjans seit dem Tag der Kandidatur und ist entsprechend glücklich. Sowohl von Olberg als auch Großmann erhoffen sich von dem Parteitag, der noch bis Sonntag geht, dass sich die SPD auf breiter Basis zu Zielen bekennt, die man dann auch mit der Union diskutiert. Der Klimaschutz stehe dabei ganz oben an.