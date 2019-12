Der neuerliche Auftritt von Schlagersänger Roland Kaiser beim Stadtfest „Münster mittendrin“ löst offenbar einen wahren Boom aus: In den ersten 24 Stunden des Vorverkaufs, der am Donnerstagvormittag begonnen hat, sind nach Angaben der Veranstalter bereits 7500 Karten abgesetzt worden.

Das Konzert auf der Top-Act-Bühne auf dem Domplatz kann von insgesamt 10 000 Zuschauern verfolgt werden. Der Stadtfest-Auftritt von Roland Kaiser in diesem Jahr war ausverkauft. Die Konzerte des in Münster lebenden Schlagersängers erfahren aktuell allerorten in Deutschland sehr großen Zuspruch.

Das Stadtfest „Münster mittendrin“ findet vom 14. bis 16. August statt. Tickets für das Kaiser-Konzert gibt es im WN-Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14, und online .