Am ersten Adventssamstag ist das Angebot der Stadt Münster, sämtliche Busse und Bahnen in Münster kostenlos zu nutzen, voll eingeschlagen. 125 000 Fahrgäste haben allein die Stadtwerke in den Bussen gezählt – ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem letzten Jahr.

„Die kostenlose Anreise hat für gute Stimmung bei den Besuchern der Stadt gesorgt, das war überall zu spüren“, sagt Tobias Viehoff von der Initiative starke Innenstadt.

120 Busse im Einsatz

Am zweiten Adventssamstag sind die Busse und Bahnen in Münster wieder kostenlos. Damit genug Kapazität zur Verfügung steht, sind tagsüber 120 Busse im Einsatz. Sie verstärken teils die meistgenutzten Linien, andere setzen die Stadtwerke dort ein, wo viele Fahrgäste mitfahren möchten.

Das Parkhaus am Coesfelder Kreuz öffnet ebenfalls wieder seine Türen. Wer trotz des Angebots mit dem Auto anreist, kann dort kostenlos parken und mit den Bussen alle fünf Minuten in die Stadt fahren.