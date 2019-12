Jetzt wurde bekannt gegeben, wie viel Geld beim dritten Friedenslauf des Pax-Christi-Diözesanverbandes von Schülern zusammengetragen wurde: 17 640 Euro. Diese Summe soll als Spende dem Verein Lichtstrahl Uganda zur Verfügung gestellt werden, der damit vor allem die Partnerschule „Primary School“ in Gulu unterstützen möchte, sowie Pax Christi. Sie wollen mit ihrem Teil friedenspolitische Projekte in Israel und Palästina weiterfinanzieren.

In einem Adventsgottesdienst der Mathilde-Anneke-Gesamtschule in der Herz-Jesu-Kirche nahmen Heike Rath für Lichtstrahl Uganda und Daniel Hügel für Pax Christi das Geld symbolisch in Empfang. Jene Schülergruppe, die an der Schule die Unterstützung für den Uganda-Verein betreut, hatte die Summe auf große Zettel geschrieben, damit sie in der Kirche alle sehen konnten.

Das Thema des Gottesdienstes lautete „Zähle Deine Segnungen – was für ein Glück Du hast.“ In dem Zusammenhang und mit Blick auf den Lauf sagte Schulleiterin Birgit Wenninghoff: „Was für wunderbare Kollegen ich habe und so tolle Schülerinnen und Schüler.“ Sie hätten das Spendenergebnis möglich gemacht. Den Gottesdienst leiteten Pastorin Silvia Taubert, die an der Gesamtschule Religion und Englisch unterrichtet, und Lisa Sauer, Pastoralreferentin in der Pfarrgemeinde St. Mauritz.

Der Schülerlauf hatte am 12. Oktober auf der Sportanlage von SC Münster 08 stattgefunden. Die Gesamtschule war mit 460 von 550 Teilnehmern am stärksten vertreten.