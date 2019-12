Erst war es sehr nass, dann ziemlich kalt – und am Dienstagmorgen dann plötzlich sehr glatt auf Münsters Straßen. In allen Bereichen der Stadt stürzten zwischen 7 und 8.30 Uhr vermehrt Fahrradfahrer, bestätigt die Polizei Beobachtungen von Münsteranern, die sich mit der Klage über Glätte auf Radwegen in unserer Redaktion meldeten. Die Polizei wurden nach Auskunft eines Sprechers zu zehn bis zwölf gestürzten Radfahrern gerufen. Die Betroffenen verletzten sich dabei zum Glück nur leicht.

Manuela Feldkamp, Sprecherin der mit dem Winterdienst betrauten Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), berichtet, dass noch um 5.30 Uhr bei der Polizei nicht vor Glätte gewarnt und darum auch nicht vorsorglich gestreut worden sei. Auf den Brücken im Stadtgebiet sei aber in der Nacht gestreut worden.

„Als die Polizei uns heute Morgen gegen 7 Uhr Glätteunfälle gemeldet hat, haben wir die entsprechenden Stellen sofort abgestreut“, so Feldkamp. Zu spät für manche Radler. Auf der Promenade am Schloss etwa beobachtete unser Leser Thomas Brockhausen, wie hintereinander gleich vier Fahrradfahrer an einer Stelle stürzten.