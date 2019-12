Da die beiden angekündigten Weihnachtskonzerte der Fidolino-Kinderkonzertreihe am vierten Adventswochenende restlos ausverkauft sind, wurde kurzerhand ein Zusatztermin vereinbart. Nun gibt es eine dritte Vorstellung am 21. Dezember (Samstag) um 17 Uhr, wie die Veranstalter der Friedenskapelle mitteilen. Dann heißt es „Alles Lametta, oder was? Weihnachten zwischen Stiller Nacht und Last Christmas“.

Zum Inhalt: Weihnachten steht vor der Tür und vier Freunde treffen sich, um Adventsmusik zu spielen. Aber: Wie einzelne Lametta-Fäden am Weihnachtsbaum, hängt hier eine Melodie, dort ein Akkord, und es klingt eher nach verhakten Lamettaliedern und zerknüllten Akkorden als nach „Last Christmas“. Ob die Vier es am Ende schaffen, das musikalische Lamettaknäuel zu entwirren und ein wunderbar glänzendes Klanggebilde zu weben?

Auch in der 15. Spielzeit gestaltet die Musikpädagogin Claudia Runde sechs abwechslungsreiche Programme für Kinder im Vor- und Grundschulalter und möchte damit das Interesse für klassische Musik wecken.

In szenisch angelegten Konzertgeschichten präsentieren die Mitwirkenden dabei sehr verschiedene Musikstücke, bringen dem Publikum einzelne Werke, Komponisten und Instrumente näher und führen mit Spielfreude, Spannung und Mitmach-Aktionen durch die einstündigen Konzerte.

Ganz nebenbei gibt es an diesem Zusatztermin ein besonderes Jubiläum zu feiern, wie es in der Ankündigung weiter heißt. Claudia Runde wird das 100. Fidolino-Konzert in der Friedenskapelle spielen. Das erste fand 2005 statt, seitdem haben 18 857 Kinder und Erwachsene die Fidolino-Kinderkonzerte besucht. Grund genug, dass auch der Weihnachtsmann zum Gratulieren vorbeikommt.