Nun ist es tatsächlich schon 25 Jahre her, dass blechbegeisterte junge Menschen der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) gemeinsam ein Konzert in der Lukaskirche in Münster gaben. „Galaxy Brass“ hat sich seither zu einem namhaften studentischen Ensemble entwickelt.

Stolz blicken die Musiker auf annähernd 200 Konzerte und Auftritte zurück, etwa 60 Musiker waren seither Mitglieder. Besondere Höhepunkte waren die Zusammenarbeit mit Mitgliedern von German Brass und London Brass. Aktuell musiziert Galaxy Brass in der Besetzung mit sechs Trompeten, zwei Hörnern, vier Posaunen, einem Euphonium, zwei Tuben und Schlagwerk.

Am Wochenende lädt das Ensemble zum Silberjubiläum gleich zu drei Konzerten ein. Am Samstag (14. Dezember) von 12 bis 12.45 gibt es ein Angeluskonzert in St. Lamberti mit Prof. Tomasz A. Nowak an der Orgel.

Um 16.48 Uhr folgt dann festliche Musik zum Advent vom Sentenzbogen des Stadtweinhauses am Prinzipalmarkt, bevor um 19 Uhr, direkt im Anschluss an die Vorabendmesse, ein Konzert in der Kreuzkirche mit Sebastian Bange an der Orgel den Abschluss bildet.

Das Ensemble unter der Leitung von Alfred Holtmann spielt Bearbeitungen adventlicher Lieder sowie Werke unter anderem von Bach und Rutter im Wechsel mit Orgelimprovisationen. Der Eintritt hierzu ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der musikalischen Arbeit wird gebeten.