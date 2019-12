Das neue Jahr können die Münsteraner erneut mit einem beherzten Sprung in den Kanal beginnen. Der Schwimmverein Wasser + Freizeit Münster gibt am 1. Januar um 13 Uhr das Startsignal an seinen Stegen (Bennostraße 7). Rettungsschwimmer sorgen für Sicherheit, dennoch geht jeder auf eigene Gefahr ins Wasser. Die Einverständniserklärungen können vorher von der Vereins-Homepage heruntergeladen werden. Unterschriften vor Ort sind auch möglich. Aus Sicherheitsgründen wird es erstmalig eine Teilnehmerobergrenze von 250 Personen geben. Anmeldungen sind ab 12 Uhr am Neujahrstag möglich. Der Verein bietet auch ein Wohlfühl-Paket für Zuschauer an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung nicht erforderlich. |