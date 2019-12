Polizisten stoppten Donnerstagmittag (12. Dezember) einen 27-Jährigen mit 91 Stundenkilometern auf der Trauttmansdorffstraße. Das berichtet die Polizei. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 50 km/h.

Der Münsteraner war der Polzei zufolge mit seinem Auto in Richtung Albersloher Weg unterwegs, als er in Höhe des Lechtenbergwegs zu schnell in die Kontrolle raste. Abzüglich der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 38 Stundenkilometern.

Für den 27-Jährigen bedeutet das zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, heißt es abschließend.