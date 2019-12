Kesslerweg: Volle Pulle Festbeleuchtung

Für die ältere Generation ist der Ruf „Licht aus!“ noch mit dem Gedanken an Geldverschwendung verbunden. Jüngere denken heute vermutlich eher an Klimawandel, Lichtverschmutzung und Naturschutz. In jedem Fall: Die Einstellung, dass elektrisches Licht nicht ohne Sinn und Zweck brennen sollte, ist heute generationsübergreifend mehrheitsfähig.

Umso mehr ärgerte es die Nachbarn und Anlieger des Kesslerwegs, dass auf einem Grundstück am Rand des Gewerbegebiets des nachts rund um die Uhr die Lichter brannten. Und zwar schon seit Wochen – ohne dass auf dem fraglichen Lagerplatz eine Menschenseele zu sehen gewesen wäre. „Wie eine Highend-Stadionbeleuchtung – eine unglaubliche Energieverschwendung“, empörte sich ein Anwohner. Wochenlang habe er vergeblich versucht, Nutzer und Eigentümer des Geländes auf das Problem aufmerksam zu machen. Doch das Licht blieb an. Nächtelang.

Komplexe Zeitschaltuhr

Nutzer sind ganz offensichtlich die Abfallwirtschaftsbetriebe AWM. Auf dem Platz werden unübersehbar die neuen Wertstofftonnen gelagert, die derzeit ausgeliefert werden, bestätigt AWM-Sprecherin Manuela Feldkamp. Doch die Lichtanlage sei „eine Problematik, die der Vermieter klären muss.“

Vermieterin ist die LVM. Deren Sprecherin Rafaela Kiepe versichert, das Problem sei bekannt: „Das Licht soll eigentlich nur angehen, wenn es während der Arbeitszeit schon dunkel ist.“

Es soll dunkel bleiben

Doch die überaus komplexe Zeitschaltuhr, deren Steuerung für die Mieter unzugänglich in einem Nebengebäude untergebracht ist, habe mehrfach ihren Dienst versagt und auf Dauerbetrieb geschaltet. Zwei Mal habe ein Reparatureinsatz nicht viel gebracht. Zuletzt habe man am Mittwoch „das System komplett resettet“. Jetzt sollte es eigentlich dunkel bleiben.

Und wenn nicht? „Wir sind dankbar, wenn uns die Nachbarn darauf hinweisen“, betont Rafaela Kiepe. „Dann kümmern wir uns natürlich. Es sollte möglichst energiesparend laufen.“