Das Adventssingen auf der Tribüne des SC Westfalia lockte trotz des nicht so schönen Wetters rund 200 Sänger auf die Sportanlage an der Großen Wiese. Vereinsmitglieder und Gäste waren zu diesem geselligen Event willkommen, zu dem sich der Kinderhauser Sportverein sangeskundige Verstärkung geholt hatte: Mit Hilfe der Mannen des MGV Cäcilia konnte nichts schief gehen. Viele Weihnachtslieder wurden angestimmt, das war in großer Runde ein schönes Erlebnis. Auch für die Verpflegung der Sänger war gesorgt. So klang der Abend auf dem Sportplatz schließlich in gemütlicher Runde aus. Eine gute Einstimmung auf den dritten Advent.