Was es mit dem scheinbaren Geistesblitz der Stadtverwaltung auf sich hat, dafür lieferte selbige am Freitag auf Nachfrage noch keine Antwort: Die neuen Fahrrad­anlehnbügel und deren Anordnung am Hamburger Tunnel gegenüber der Sparda-Bank machen jedoch stutzig: Wenn nämlich auf dem verbliebenen Platz zwei Autos parken, wie auf dem Foto zu sehen, lässt sich das Zweirad kaum noch unfallfrei entfernen.