Die Villa ten Hompel, „Geschichtsort“ am Kaiser-Wilhelm-Ring, ist am 13. Dezember 1999 gegründet, 20 Jahre alt geworden. Am Sonntag (15. Dezember) wird das Jubiläumsjahr der international renommierten Einrichtung, die die Rolle der Zivilverwaltung und der Polizei in der Diktatur beleuchtet, mit einer Matinee gefeiert.