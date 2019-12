Gänsehaut undFreudenexplosion

Seit 25 Jahren besteht das WWU-Blechbläserensemble Galaxy Brass. Ein schöner Anlass, um das Jubiläum am dritten Adventswochenende mit vier weihnachtlichen Konzerten zu feiern. Eins davon fand am Samstagabend in der Kreuzkirche statt. „Klingt schön hier“, bemerkte Leiter Alfred Holtmann begeistert nach über einer Stunde Konzert mit Sebastian Bange an der Orgel.

Galaxy Brass begann schon während des Gottesdienstes mit dem letzten Lied „Tochter Zion“, die Gemeinde sang mit. Nach über einer Stunde Konzert beendeten sie ihre Zugaben ebenso mit „Tochter Zion“, eine runde Sache. Stehende Ovationen gab es für das musikalisch anspruchsvolle und gefühlvoll präsentierte Programm.

Das Bläserensemble ist so jung, dass man ihm die 25 Jahre gar nicht glauben mag, zumal die Musiker so aufeinander eingespielt sind, als ob sie in dieser Besetzung schon ein Vierteljahrhundert spielen. Es sind Studierende der WWU und Absolventen der Musikhochschule. Regelmäßig spielen sie im Advent in der Lambertikirche. In der Kreuzkirche war ihr Auftritt eine Premiere.

Nach dem Gottesdienst und kurzem Umbau begann das Konzert mit Max Regers „Es kommt ein Schiff geladen“. Von Johann Sebastian Bach standen „Wachet auf“ und Toccata und Fuge in d-Moll auf dem Programm. Dann wurde Weihnachtsmusik zeitgenössischer Komponisten vorgestellt – „A Prelude and Fuge to Christmas“ von Simon Wills und Sheperd’s Pipe Carol von John Rutter. Es gab Gänsehautmomente, ganz leise wurde es, so dass die Triangel zu hören war, dann spielten die Tuben, Posaunen, Horn, Trompete und Schlagwerk so, als wäre es eine reine Weihnachtsfreudenexplosion.

Gut war der Wechsel von Brass mit Orgelimprovisationen. Bange verband die einzelnen Stücke, brachte immer wieder Ruhe und meditative Momente in das Konzert. So gab es keinen störenden Applaus, auch wenn es das Publikum Beherrschung kostete, seine Begeisterung bis zum Ende zurück zu halten. Zum Schluss erhoben sich alle von ihren Bänken und klatschten bis zur dritten Zugabe begeistert.

Auch den Musikern war die Freude anzusehen. Wie engagiert sie dabei sind, bewies ein Tubaspieler, der sich trotz Gipsarm nicht vom Mitspielen abhalten ließ.