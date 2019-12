Per Busballett zum Weihnachtsmarkt

Auf den Weihnachtsmärkten herrscht am Samstagmorgen um kurz vor 10 Uhr noch gähnende Leere. Bis die Buden öffnen, vergeht noch über eine Stunde. Auf dem Schlossplatz hingegen herrscht um diese Zeit schon reger Betrieb. Einen Reisebus nach dem nächsten fertigen die Westfalenfleiß-Mitarbeiter an ihrem Kassenhäuschen ab, sodass sich der Parkplatz vor dem Schloss rasch füllt.

Aus einem der vielen Busse steigt Anita Düsterwald. Zusammen mit 40 anderen Münster-Touristen ist sie aus Hückelhoven bei Heinsberg angereist. „Ich möchte die Arkaden, die Lambertikirche und natürlich die Weihnachtsmärkte anschauen“, sagt die Rheinländerin. Dafür kann man schon mal um kurz nach 6 Uhr aufstehen. Einen Wachmacher-Glühwein gab es auf der 2,5-stündigen Fahrt noch nicht, „den trinken wir aber später“, verraten Anita Düsterwald und ihre drei Freundinnen, ehe sie mit hochgezogenen Kragen gegen den eisigen Wind Richtung City stapfen.

Busfahrer Dieter Drießen und seine Lebensgefährtin Marlies Rosenthal bleiben nach der Tour aus Hückelhoven noch ein Weilchen im Warmen. Ein zweites Frühstück in ihrem Bus, dann wollen auch sie in die Stadt. Oder besser gesagt: Marlies Rosenthal will. „Ich würde sonst wohl eher ein Schläfchen machen“, sagt Dieter Drießen. Sechs bis acht Mal im Jahr begleitet sie ihren Lebensgefährten auf den Touren. Münster hat sie sich ausgeguckt, weil Geschichte ihr größtes Hobby ist. Neben dem Dom stehen weitere Sehenswürdigkeiten sowie Shopping auf ihrer Liste. Das Nickerchen rückt für Dieter Drießen in weite Ferne. Apropos weite Ferne: In der Adventszeit fährt der Busfahrer quasi pausenlos Weihnachtsmärkte in Deutschland an. Neulich war er in Nürnberg, Würzburg und Regensburg. In Münster, so Dieter Drießen, ist der Parkplatz schön zentral, dafür mit 25 Euro am Tag nicht gerade günstig. „Im Vergleich zu Florenz, wo allein das Rauslassen der Fahrgäste 240 Euro kostet, ist es aber okay“, sagt der Busfahrer, während sich der Parkplatz durch ein regelrechtes Bus-Ballett immer weiter füllt.

In den vergangenen Jahren steuerten laut städtischem Mobilitätsamt jeweils rund 1000 Reisebusse den Platz in der Vorweihnachtszeit an. Der zweite und der dritte Adventssamstag seien dabei die stärksten Tage. Vor einer Woche kamen gut 80 Reisebusse. Eine Erhebung der Stadt hat ergeben, dass an zwei Werktagen in der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres je ein Drittel der Busse, am zweiten und dritten Adventssamstag sogar jeweils die Hälfte, aus den Niederlanden stammte. Die Busse mit deutschen Kennzeichen kommen laut Studie verstärkt aus dem Rheinland, vom Niederrhein und aus Niedersachsen.

Um kurz nach 11 Uhr ziehen die Touristen wie in Karawanen vom Schlossplatz Richtung Innenstadt. Kein Wunder, dass die City proppenvoll und die Weihnachtsmärkte alles andere als gähnend leer sind.

Bilanz des Handelsverbandes Münster Die offizielle Bilanz zum Weihnachtsgeschäft gibt der Handelsverband Münster zwar erst am kommenden Samstag heraus, aber Geschäftsführerin Karin Eksen zog am dritten Advent schon mal ein positives Zwischenfazit. „Am Samstag war richtig viel los in der Stadt. Es stimmt mich froh, dass so viele Menschen ihre Weihnachtsgeschenke im Einzelhandel eingekauft haben“, sagte Eksen. Die bisherigen Geschenke-Trends seien technische Geräte aller Art – vor allem für den Haushalt – Spielwaren sowie Bücher. Wie schon in den letzten Jahren seien Gutscheine „ein Wahnsinnsthema“, betonte Eksen. ...