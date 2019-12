Die Polizei hat am Wochenende zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer erwischt. Beide müssen jetzt ihren Führerschein vorübergehend abgeben.

In der Nacht zu Samstag um 3.45 Uhr fiel einer Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle ein E-Scooter am Kreisverkehr Austermannstraße/Horstmarer Landweg auf. Auf dem Scooter standen laut Polizeibericht zwei Personen. Als die Beamten den 20-jährigen Fahrer aufforderten, stehenzubleiben, sprang sein Mitfahrer ab. Der 20-Jährige fuhr jedoch weiter und versuchte zu flüchten, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten ihn kurze Zeit später – und rochen sofort, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Test zeigte 1,18 Promille.

In der Nacht zu Sonntag beendeten Polizisten die Fahrt eines 27-jährigen Münsteraners auf einem E-Scooter. Der Mann fiel den Beamten auf dem Hafenweg auf. Er fuhr in Schlangenlinien und streckte sein linkes Bein zur Seite, möglicherweise um seine Fahrtrichtung anzuzeigen. Kurze Zeit später missachtete er noch die rote Ampel an der Dortmunder Straße / Hansaring. Als die Beamten den Mann stoppten, rochen sie laut Polizeibericht sofort, dass er stark alkoholisiert war. Ein Test zeigte 1,86 Promille. Ihn erwartet überdies nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Auf dem Heumannsweg stellten Polizisten bereits am Freitagnachmittag einen 61-jährigen stark alkoholisierten Radfahrer. Ein Atem­alkoholtest zeigte kurze Zeit später auf der Wache einen Wert von 2,01 Promille.