Plötzlich geht alles ganz schnell. Rund 120 Sänger und Sängerinnen stehen plötzlich unter dem Bürofenster des scheidenden Kämmerers Alfons Reinkemeier. Auf der gegenüberliegenden Seite öffnen sich Fenster, Bläser des Sinfonieorchester Münster kommen zum Vorschein, aus einem Fenster im obersten Stock dirigiert Golo Berg, Generalmusikdirektor der Stadt. Die Ode an die Freude erklingt. Jedenfalls eine Strophe lang, danach ist zwar weiter Beethovens Melodie, allerdings nicht mehr Schillers Text zu hören. Den hat Kämmerei-Mitarbeiter Axel Remmeke im Vorfeld auf Reinkemeier umgedichtet. Der Geehrte selbst steht am offenen Fenster, winkt den Sängern zu, die sich neben dem Chor 60 plus der Westfälischen Schule für Musik vor allem aus über 80 Verwaltungsmitarbeitern zusammensetzen. Vorher habe man geprobt, verrät Golo Berg nach dem, zur Freude aller, für Reinkemeier völlig überraschenden Flashmob. Passanten bleiben stehen und lauschen, und auch der Experte ist schließlich zufrieden. „Im Großen und Ganzen war es sehr gut“, sagt Golo Berg mit einem Lächeln.

