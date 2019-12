Rund um die Feiertage verschieben sich wieder die Termine für die Müllabfuhr. Vorgezogen werden die Montags-, Dienstags- und Mittwochsabfuhren (23., 24. und 25. Dezember), wie die Stadt mitteilt. Das heißt, die Montagsreviere werden be reits am Samstag (21. Dezem ber) abgefahren, die Dienstagsreviere am Montag (23. Dezember), die Mitt wochsreviere am Dienstag (24. De zember). Die dann folgenden Abfuhrtage werden nachgeholt: Die Donnerstagsreviere werden am 27. Dezember entsorgt, die Freitagsreviere am 28. Dezember.

In der Neujahrswoche verschieben sich die Abfuhrtermine ab dem 1. Januar um einen Tag nach hinten. Die Mittwochsreviere (1. Januar) werden also am 2. Januar abgefahren, die Freitagsreviere schließlich am 4. Januar. Die Sperrgut-Abfuhren, die auf Heiligabend oder auf einen Feiertag fallen, werden nicht nachgeholt.

Alle Abfuhrtermine können im Entsorgungskalender und im Internet unter www.awm.muenster.de oder in der Münster-App nachgelesen werden. Im Internet finden sich bereits die Abfuhrtermine – auch für die neue Wertstofftonne – und die Sperrgut-Termine für 2020.

Bitte beachten: Für das kommende Jahr gibt es ausnahmsweise zwei Kalender. Die Termine für die Abfuhr der Wertstofftonne sind mit den entsprechenden Zusatzinformationen zur neuen Tonne in einem separaten Heft zu finden. Der Postversand für die beiden neuen Entsorgungskalender, die gebündelt in einem Briefumschlag verschickt werden, soll bis Ende Dezember abgeschlossen sein.

Ausgediente Weihnachtsbäume nimmt die Sperrgut-Abfuhr im Januar und Februar mit. Die Recyclinghöfe der AWM bleiben Heiligabend und Silvester geschlossen. Vor und nach den Feiertagen öffnen sie zu den üblichen Zeiten.