Am Samstag und Sonntag (21./22. Dezember) findet zum letzten Mal in diesem Jahr der Westfälische Weihnachtsmarkt auf dem Mühlenhof statt. Nicht nur in den geschmückten Holzhütten wird ein abwechslungsreiches Sortiment angeboten, auch in den historischen Häusern des Freilichtmuseums am Theo-Breider-Weg gibt es einiges zu sehen, kündigen die Organisatoren an.

Im alten Backhaus backt der Bäcker Stollen und Brot. In der Timmerkammer zeigt der Zinngießer sein Können. Im Bienenhaus erklären die Imker des Imkervereins Münster Wissenswertes aus der Welt der Bienen.

Ausstellung über Spekulatius

Im Feuerwehrgerätehaus finden Besucher eine Ausstellung rund um das Thema „Spekulatius – Münsters Originelle Originale“. Hier werden am Samstag auch „live“ Spekulatius gebacken. Kinder können an beiden Tagen auf dem Kettenkarussell fahren, basteln und sich Vorstellungen des Dortmunder Puppentheaters anschauen.

Weihnachtsmarkt auf dem Mühlenhof 2019 1/5 Am Samstag (30. November 2019) öffnete der Weihnachtsmarkt auf dem Mühlenhof seine Tore. Foto: Helmut Etzkorn

„Keine Einkaufshektik und niemand, der einen im Getümmel anrempelt, weil er es eilig hat. Dafür Atmosphäre und die Besinnlichkeit, sich auf das Gebotene konzentrieren zu können. So muss ein entspannter Adventsnachmittag sein“, bewertet eine Besucherin den Markt auf dem Gelände des Freilichtmuseums. Foto: Helmut Etzkorn

Musikalische Untermalung: Im Saal singt der Marine Shanty Chor Münster. Foto: Helmut Etzkorn

Der Westfälische Weihnachtsmarkt findet 2019 an allen vier Adventswochenenden von 12 bis 19 Uhr statt. Foto: Helmut Etzkorn

Tickets kosten sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Der Familientarif liegt bei 15 Euro. Foto: Helmut Etzkorn

Tombola mit attraktiven Preisen

Ein Highlight am letzten Veranstaltungstag ist die Tombola, an der jeder Besucher teilnehmen kann. Der erste Preis ist ein Gutschein über eine Freifahrt für zwei Personen mit dem Heißluftballon der Stadtwerke. Als zweiter Preis wird eine Jahreskarte für den Mühlenhof verlost. Auf den dritten Sieger warten ein Mühlenhof-Kalender und ein Spiel. Die Auslosung erfolgt im Januar. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Der Weihnachtsmarkt ist an beiden Tagen von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt jeweils sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Kinder und 15 Euro für eine Familie. Wer die Stadtwerke-Pluscard vorlegt, zahlt den halben Preis.