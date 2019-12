Ein unbekannter Mann lauerte am Freitag um 10.40 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Gereonstraße einer 88-jährigen Münsteranerin auf. Als die Frau mit ihrem Rollator vom Markt zurückkehrte, kam der Täter laut Polizeibericht überraschend aus dem Keller und schubste sie. Die 88-Jährige stürzte, der Täter zog ihre Tasche aus dem Rollator und flüchtete in Richtung Warendorfer Straße. Die Münsteranerin verletzte sich leicht. Bei der Tasche handelt es sich um einen braunen Stoffbeutel mit Katzenmotiv, in dem sich ihr Portemonnaie mit einem zweistelligem Bargeldbetrag und persönliche Dokumente befanden. Der Täter ist männlich und 20 bis 25 Jahre alt. Er ist 1,80 bis 1,90 Meter groß und trug einen dunklen Anorak.