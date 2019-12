Weihnachtliche Grüße und ein Präsent gab es auch in diesem Jahr am Heiligen Abend wieder für alle Patienten, die die Feiertage im St.-Antonius-Hospital verbringen müssen. Die Engel Nele (erstmals dabei), Johanna, Brit, Franka, Maja und Sophie gingen dafür – begleitet von Krankenhausseelsorgerin Schwester Richara und Arne Oppelt am Piano – von Zimmer zu Zimmer. Im Bild stehen Engel und Begleiter am Bett von Patientin Leni.