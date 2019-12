Die elf "Rudelsingen"-Teams danken den rund 20.000 Rudelsängern, die diese Aktion in 40 Städten mit ihrem Gesang unterstützt haben. Beim Rudelsingen" stimmen Menschen jeden Alters mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden gemeinsam die schönsten Welthits an.

In über 100 Städten mit monatlich über 10.000 Rudelsängern steht das "Rudelsingen" für regelmäßige Veranstaltungen, die Lust aufs Singen machen und unbeschwert die größten Hits unserer Musikgeschichte feiern. Die immer abwechslungsreichen Programme bleiben bis zum Veranstaltungsabend eine Überraschung: Liedwünsche zum Thema Rockklassiker, Schlager, Chansons, Radio-Hits, Kinderlieder und vieles mehr decken das gesamte Genrespektrum ab und halten für jede/n den passenden Lieblingshit bereit, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Auch im nächsten Jahr gibt es das "Rudelsingen" in zahlreichen Städten wieder ab dem 8. Januar. Informationen zu allen Terminen, Tickets und zahlreichen Premieren sind unter www.rudelsingen.de erhältlich.