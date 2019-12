„Wer den Winter nicht in kompletter Isolation verbringen möchten, für den gibt es keine effektivere Schutzmaßnahme als die Grippeimpfung“, so Prof. Dr. Stephan Ludwig, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Münster (UKM). Gemeinsam mit seinem Team, zu dem auch die Mitarbeitenden der Abteilung für Klinische Virologie unter Universitätsprofessor Joachim Kühn zählen, ließ sich Ludwig nun gegen die Grippe impfen – nicht nur für seinen eigenen Schutz, sondern auch um seine Mitmenschen zu schützen.

„Um eine Virenwelle flächendeckend einzudämmen, ist es wichtig, dass sich ein Großteil der Bevölkerung impfen lässt. Die Impfung dient nicht nur dem Eigenschutz – alle profitieren“, erklärt Ludwig. „Es ist ein kleiner Piks mit großer Wirkung auch für die Mitmenschen, da die Impfung nach wie vor die wichtigste Maßnahme zur Ausbreitung der Grippe ist.“

Impfstoffe anpassen

Zur Freude der Virologen war die Impfquote im vergangenen Winter bereits angestiegen – nicht zuletzt aufgrund der starken Grippewelle der Saison 2017/18. Wer sich im vergangenen Jahr impfen lassen hat, sollte dies unbedingt erneut tun. Denn das Grippevirus verändert ständig seine Form, weshalb der Impfstoff jährlich entsprechend angepasst werden muss, heißt es in einer Pressemitteilung des UKM.

Weil die am Markt gängigen Mittel bisher nur das Virus im Körper bekämpfen, fokussiert sich das Team der Virologie bei seiner Forschung auf die Zellen des menschlichen Körpers, an die sich die Viren zur Ausbreitung anheften.

„Dadurch, dass Grippeviren ihr Aussehen ständig verändern, war es in der Vergangenheit sehr schwer bis unmöglich, passgenaue Medikamente zu entwickeln, die die Viren selbst dauerhaft bekämpfen. Das hat zu einem Perspektivwechsel in der Forschung geführt. Daher untersuchen wir am UKM, inwiefern die Wirtszellen für die Weiterverbreitung der Viren unbrauchbar gemacht werden können“, so der Virologe weiter.