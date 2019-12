Regina Laudage-Kleeberg: Drei Monologe für die Ewigkeit

Sie lässt den Teufel sprechen. Und Jesus. Und zum Schluss spricht sie selbst: Regina Laudage-Kleeberg denkt in drei Monologen darüber nach, wie sich es sich durchhalten lässt, wenn man in Versuchung gerät. Wie schwer es ist, die Kontrolle zu behalten, und wie verführerisch, sich mächtig zu fühlen. Als Teufel spricht sie vom Altarraum aus, als Jesus kauert sie sich auf die Stufen, als Regina Laudage-Kleeberg nimmt sie einfach in der Kirchenbank zwischen den Gottesdienstbesuchern Platz. Das Mikrofon überträgt alles, die Zuhörer sind auch innerlich mucksmäuschenstill. Das lässt sich im Youtube-Video sehr schön beobachten.

Mit ihrer Predigt über die Versuchung Jesu (Lukas 4, ­1-13), die sie 2018 in der Aachener St.-Foillan-Kirche hielt, hat die Münsteranerin Regina Laudage-Kleeberg die vielleicht prominenteste Auszeichnung gewonnen, die sich in Deutschland mit einer Predigt gewinnen lässt: den „Ökumenischen Predigtpreis“.

Gottesdienstbesuch hat frühere Selbstverständlichkeit eingebüßt

„Ich hätte mich da nie beworben“, bekennt die 33-Jährige munter. Warum nicht? „Mir fehlt das Selbstverständnis einer Predigerin: Ich bin keine Theologin.“ Die gebürtige Kölnerin hat in Münster, Beer Sheva und Istanbul Religionswissenschaft studiert, seit 2015 leitet sie die Abteilung „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene“ im Generalvikariat des Bistums Essen. In Münster, wo sie nach wie vor lebt, war sie von 2013 bis 2017 Pfarrgemeinderatsvorsitzende der Heilig-Kreuz-Gemeinde. Predigen gehörte dabei nie zu ihren Aufgaben.

Eigentlich. Denn als begeisterte Slam-Poetin hat sie 2014 an einem „Preacher Slam“ der Katholischen Hochschulgemeinde teilgenommen – und gehört seit etwa dieser Zeit zum Sprecher-Team von „Kirche im WDR“. Ungefähr zehn Mal jährlich ist Regina Laudage-Kleeberg im Radio zu hören. Sie nennt es „zwei Minuten pointiert über Gott sprechen“ und lobt die Sprecherschulung: „Ich muss eine Geschichte erzählen können, die sich beim Duschen oder Kaffeekochen hören lässt.“ Zur Sache kommen, die Stimme einsetzen, früh Schluss machen – damit erreicht man eine Zielgruppe, die Input haben möchte, sich aber nicht sehr zu konzentrieren gewohnt ist.

„Predigt ist wichtiger geworden“, meint Regina Laudage-Kleeberg. Der Gottesdienstbesuch habe die frühere Selbstverständlichkeit eingebüßt; wer heute zur Kirche komme, entscheide sich bewusst dafür und erwarte eine klare Ansprache. „Eine gute Predigt soll etwas für die Gottesbeziehung tun. Und dabei nicht belehren, sondern etwas mitgeben.“

Predigt mit drei inneren Monologen

In einem Wortgottesdienst zu predigen – dazu habe sie nur selten Gelegenheit. In Aachen habe sie überhaupt erst zum zweiten oder dritten Mal so gepredigt. „Predigtpreis“-Juror Prof. Dr. Reinhard Schmidt-Rost sei auf dem Umweg über einen Radiobeitrag darauf gestoßen: „Er rief mich an und sagte mir, dass ich den Preis bekomme: Ein unglaublicher Zuspruch für das, was ich tue.“ Zumal vermutlich zum ersten Mal eine Nicht-Theologin ausgezeichnet wurde.

Ihre offene, unkonventionelle Art stoße nicht überall auf Zustimmung, räumt Regina Laudage-Kleeberg ein. Das ungewöhnliche Format ihrer Durchhalte-Predigt mit drei inneren Monologen hat die hochkarätig besetzte Jury jedoch überzeugt.

Warum widersteht Jesus der Versuchung in der Wüste? „Weil er so sicher ist, dass Gott ihn liebt und er Gott liebt. Nur wer sich beim anderen geborgen weiß, nur wer keine Angst um sich selbst haben muss, kann solche Wüstenmomente aushalten.“