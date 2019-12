► Unter dem Motto „Früh fett, früh inn‘ Bett“ geht es im Fyal, Geisbergweg 8, bereits um 10 Uhr los. Musik gibt‘s vom Plattenteller, Getränke aus Glas und Flasche.

► Wer über 30 Jahre alt ist, fängt vielleicht gern schon um 17.30 Uhr an zu feiern. Zumindest beginnt die Ü30-Party im Schloßgarten-Café, Schlossgarten 4, für Inhaber der Tickets in Gold (mit Buffet) schon um 17.30 Uhr. Die Silber- und Bronze-Partylöwen kommen später nach.

► Im Hot Jazz Club, Hafenweg 26b, gibt es ab 18 Uhr ein Buffet sowie Live-Musik mit Funk, Soul und Pop, ab 23 Uhr werden die Tische weggeräumt für die Party.

► Zombies in der Heilen Welt – so könnte der Titel der Motto-Party lauten, die ab 19 Uhr, an der Hörsterstraße 33 steigt. Ganz viel Grusel und einen Sekt gibt‘s aufs Haus.

► Der frühe Vogel darf in die WG. Zur Silvester-Sause in der Roten Lola ab 22 Uhr, Albersloher Weg 12, gibt es keinen Vorverkauf. Heißt: Wer zuerst kommt, darf in der gemütlichen WG-Atmosphäre ins neue Jahr tanzen.

► Im Jovel am Albersloher Weg 54 wird ab 22 Uhr zum „Jovel Sound“ durch die Nacht getanzt.

► Keinen Eintritt, aber 15 Euro Mindestverzehr-Pauschale müssen Elektro-Nachtschwärmer im Fusion und im Conny Kramer, Am Hawerkamp 31, investieren, um auf fünf Floors ab 23 Uhr die Bässe zu spüren.

► Freunde der Feuerwerkskunst aufgepasst: Auf dem Vorplatz der Sputnikhalle düsen um Mitternacht Raketen in die Luft. Drinnen wird ab 23 Uhr in der Halle zu Rock, Pop, Alternative, Oldies, Elektro, Ska getanzt, im Café zu Gothic, EBM, Dark Rock, Metal und Achtziger und im Triptychon zu Reggae.

► Im Amp, Am Hawerkamp 1, gibt es ab 22 Uhr Hip-Hop, Classics, Pop auf dem einen, und House und Techno auf dem anderen Floor. Jeder Fünfergruppe wird zum Anstoßen sogar eine Flasche Sekt spendiert.