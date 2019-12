In allen Handlungsfeldern – von der Kita bis zur Jugendeinrichtung, von der Tagespflege bis zum Kommunalen Sozialdienst – gilt es, Nachwuchskräfte zu akquirieren, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Nur so kann der permanent wachsende Bedarf mit seinen Anforderungen auch in Zukunft qualitativ gut gedeckt werden.

Dazu gehöre auch, die Qualitätsentwicklung in allen Bereichen der Jugendhilfe zu forcieren, um mit den bestehenden Ressourcen die bestmögliche, passgenaue Hilfe zur Erziehung gewähren zu können. Schließlich stünden Weiterentwicklungen im technischen Bereich an: Nachdem im vergangenen Jahr die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung erhebliche Kräfte gebunden habe, ginge es im kommenden Jahr um die weitere Digitalisierung von Angeboten gemäß dem neuen Onlinezugangsgesetz.