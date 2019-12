Amerika steht auf Pinkus-Bier

Der Pioneer Square ist die Keimzelle der US-amerikanischen Pazifik-Metropole Seattle. Ein Museum erinnert an den Goldrausch am Klondike, gegenüber befindet sich das hippe Café „Zeitgeist“. Um die Ecke wartet eine Überraschung: 9000 Kilometer von Münster entfernt wird in einem Pub namens „Altstadt Bierhalle & Brathaus“ Pinkus-Bier serviert – vom Fass! Der halbe Liter kostet stolze zehn Dollar, also knapp neun Euro, na ja, es hat ja auch eine weite Strecke hinter sich.

Pinkus-Bier in Amerika? Das ist nicht außergewöhnlich, sagt Braumeister Friedhelm Langfeld. Schon seit Ende der 1970er-Jahre wird Bier aus Münster in die USA exportiert, jedes Jahr ein paar Flaschen mehr.

Münsteraner Bier im Bio-Laden

Mittlerweile wird jeden Monat ein Container mit 24 000 Flaschen über den Atlantik nach New York oder weiter durch den Panama-Kanal an die Westküste verschifft, erzählt Langfeld. Vor allem rund um New York, in Kalifornien und im Bundesstaat Washington, wo Seattle liegt, sei Pinkus-Bier sehr beliebt. Dort wird es in ausgewählten Kneipen serviert, über Web-Shops an Privatkunden verschickt – und steht in Geschäften zum Verkauf, so bei der Lebensmittelkette „Whole Foods“, die vor allem auf Bio-Kost setzt.

Pinkus-Bier in aller Welt Auch in anderen Ländern vertreibt Pinkus sein Bier. Seit drei Jahrzehnten exportiert es Flaschen nach Frankreich, auch die Niederlande zählen zu den Abnehmern. Vor allem in der Bio-Szene sei das Bier beliebt, sagt Braumeister Langfeld. Kleinere Mengen gehen jedes Jahr nach Rumänien. Italien habe seine eigene Craft-Beer-Szene und sei daher nicht interessiert. In Skandinavien erschwere die staatliche Steuerung der Alkohol-Importe das Geschäft. Einzelne Kunden gibt es in Südamerika und Südafrika. Drei bis vier Container (jeweils 24 000 Flaschen) gehen pro Jahr nach Japan, wo Pinkus eine feste Fangemeinde habe. Auch eine Imbisskette in Taiwan bestelle immer mal wieder einen Container. Russland und China seien kein Markt – „dort wollen die Großhändler große Mengen für wenig Geld“, sagt der Braumeister. ...

Wie kam es dazu? „1977 gründete der Amerikaner Charles Finkel einen Weinhandel. Er reiste nach Europa – landete aber ausgerechnet in Bier-Regionen. Er war begeistert – und entschied sich, Bier aus Europa in den USA zu verkaufen“, erzählt Langfeld. 1978 ging der erste Pinkus-Container nach ­Seattle, wo Charles Finkel seinen Firmensitz hatte. Heute gehört das Unternehmen der britischen Brauerei Samuel Smith, „doch das Geschäft der Finkel-Firma läuft weiter wie immer“, sagt Langfeld. In den Flaschen, die in die USA gehen, ist zwar das gleiche drin wie in Münster – sie haben allerdings andere Etiketten. Der Text ist auf Englisch, unter anderem steht „First organic beer“ – das erste Bio-Bier der Welt – darauf. Außerdem sind sie anders gestaltet.

Einzige Altbierbrauerei Münsters

„Bei den Amerikanern ist das Pinkus Special am beliebtesten“, sagt Langfeld. In den USA heißt es „Ur-Pils“. Das „Pinkus Alt“ nennt sich hier „Munster Alt“, das Hefeweizen „Wheat Beer“. Vor 200 Jahren gab es in Münster 150 Altbierbrauereien – heute gibt es nur noch Pinkus. Die USA erleben eine entgegengesetzte Entwicklung. „Seit 1980 stieg die Zahl der Brauereien von 80 auf 7000“, erzählt Langfeld. Jede Kleinstadt hat heute eine „Craft Beer“-Brauerei. „Wir haben diese Entwicklung genau verfolgt, aber – toi, toi, toi – uns hat das nicht geschadet.“

Seit 2018 liefert Pinkus auch Fassbier in die Staaten, 30 Liter sind in einem Behälter, „das kommt gut an“. Demnächst wird Pinkus außerdem Vierer-Packs mit 0,33-Liter-Flaschen vertreiben. „Man muss am Ball bleiben“, sagt der Braumeister. Zwei Millionen Liter Bier produziert die 1816 gegründete Pinkus-Brauerei heute. Alleine 100 000 Liter gehen in die USA. Kein Wunder, dass Langfeld hofft, dass US-Präsident Donald Trump demnächst nicht auch noch eine Steuer auf Bier-Importe aus Deutschland verhängt.