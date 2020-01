Wie ein Schneeballeffekt

Münster -

Bei Stephanie Borgert hat der TEDx-Talk einen tiefen Eindruck hinterlassen. Am 2. November 2018 stand sie mit Nora Hespers auf der Bühne des Großen Hauses im Theater. Die Frauen erinnerten an ihre Großväter, der eine SS-Mitglied, der andere Widerstandskämpfer in der Nazizeit.