Der Reisejournalist und Buchautor Reinhard Pantke radelte im Sommer 2018 erneut über 6000 Kilometer quer durch Kanada, das zweitgrößte Land der Erde. Bilder dieser Reise können Interessierte in einer Multivisionsshow am 15. Januar (Mittwoch) ab 19 Uhr im VHS-Forum 1 am Aegidii markt sehen.

Der Globetrotter (Jahrgang 1967) erlebt seine Reiseziele grundsätzlich nur mit Fahrrad und Rucksack, wie es in einer Ankündigung zur Show heißt. Neben Fahrradtouren durch Norwegen (17 Mal), Schweden, Island, Schottland, England und Neuseeland (jeweils drei Mal) sowie einigen Südseeinseln und den Kanaren war er auch in Kanada und Alaska unterwegs. Im Verlauf dieser Touren legte Reinhard Pantke in den vergangenen Jahren insgesamt 200 000 Kilometer per Fahrrad zurück.

Eine abenteuerliche Reise

Beginn seiner abenteuerlichen Kanada-Reise war im Mai 2018 in Vancouver an der Westküste von Kanada, Ende September endete die Reise im beginnenden Indian Summer in Halifax an der Ostküste. Eine ähnliche Reise hatte er zehn Jahre zuvor mit anderen Stationen gemacht, wie es weiter heißt.

Dazwischen liegen vier Monate durch die spektakulären Rocky Mountains, die riesigen Seen- und Waldlandschaften von Ontario, das vielfältige Quebec, das maritime Nova Scotia sowie viele witzige, abenteuerliche und interessante Begegnungen mit Land, Leuten und der einheimischen Tierwelt. Auch Bilder einiger Städte wie Vancouver, Calgary und Quebec werden in Foto- und Filmsequenzen gezeigt.