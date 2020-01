Der Eintritt in das Museum und zu den Veranstaltungen ist frei. Die Teilnahme an allen Rundgängen kostet zwei Euro pro Person. Reservierungen von Teilnehmerkarten sind ab sofort über den Besucherservice oder an der Museumskasse möglich. Werden die Karten allerdings nicht bis 30 Minuten vor Beginn des jeweiligen Rundgangs an der Kasse abgeholt, gehen diese wieder in den Verkauf, teilen die Organisatoren mit. Pro Person werden maximal zwei Karten ausgegeben.