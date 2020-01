Münster -

Von Martin Kalitschke

Leon Windscheid hat am Dienstagnachmittag eine Recherche-Reise in den Iran abgebrochen. Kurz zuvor hatte das Ausländische Amt davor gewarnt, dass es zu Protesten kommen könnte, die sich gegen Ausländer richten. Mittlerweile ist Windscheid, der als RTL-Millionen-Gewinner bekannt wurde und Mitinhaber der „MS Günther“ ist, sicher in Münster eingetroffen.