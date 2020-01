Björn Casapietra in der Überwasserkirche

Münster -

Weihnachtslieder haben nicht nur eine besinnliche, sondern in vielen Fällen auch eine romantische Note. Und sind damit gleich doppelt geeignet, auch nach den Festtagen noch zu erklingen. Tenor Björn Casapietra wird die Klassiker und noch viel mehr am Freitag (10. Januar) in der Überwasserkirche anstimmen.