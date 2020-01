Münster -

Von Martin Kalitschke

In Münster gibt es mehr Fahrräder als Fahrrad-Abstellplätze – und mehr Pkw als Parkplätze. Die Stadt, so scheint es, steht vor dem Park-Kollaps. Wir haben uns an einer der vielen kniffeligen Stellen im Stadtgebiet mit Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer getroffen.