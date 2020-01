Wer regelmäßig zu Fuß die Straße Bremer Platz Ecke Wolbecker Straße überquert, kennt das: Stadtauswärts kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, bei denen Autos in die Straße Bremer Platz einbiegen, obwohl die im Anschluss geschaltete Fußgängerampel schon Grün zeigt. So auch am 8. Januar, gegen 15.40 Uhr.