Am späten Donnerstagabend ist im Tarifstreit zwischen der Eurobahn und der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG ein Verhandlungsergebnis ( als pdf ) erzielt worden, das nach Gewerkschaftsangaben „akzeptabel” sei. Die Einigung sieht demnach vor, dass die Bahn-Arbeiter mehr Lohn bekommen, können sich stattdessen aber auch für mehr Urlaubstage entscheiden. Zudem werde die Betriebsrente erhöht.

Jetzt sollen die Gewerkschaftsmitglieder über das Ergebnis abstimmen. Bis zum Ergebnis der Urabstimmung werden die Streiks ausgesetzt, teilte die EVG mit. „Findet das Verhandlungsergebnis die nötige Mehrheit, ist der Tarifkonflikt beendet und wir haben einen Tarifvertrag, der den Interessen unserer Mitglieder vor Ort Rechnung trägt“, erklärte der EVG-Vorsitzende Torsten Westphal.

Wochenlanger Reparaturstau

Damit endet - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gewerkschaft - ein wochenlanger Streik, der auch im Münsterland zu zahlreichen Zugausfällen geführt hat.

Von einem Tag auf den anderen wird sich die Situation allerdings nicht normalisieren. Wegen des Streiks in der Werkstatt in Hamm sind rund 40 Züge der Eurobahn nicht einsatzbereit. Sie zu reparieren, wird bis Ostern dauern. „Die Lage wird sich sukzessive entspannen”, sagte Unternehmenssprecherin Nicole Pizzuti. Der Ersatzfahrplan bis zum 31. Januar bleibe deshalb vorerst in Kraft. Ab Februar soll der Fahrplan dann schrittweise hochgefahren werden. Die Züge müssten alle 40.000 Kilometern zum Check. Diese Fahrleistung werde nach sechs Wochen erreicht. Die in den vergangenen Wochen ausgefallenen Wartungsarbeiten müssten nachgeholt werden.