Das Polarlicht gehört zu den wunderbarsten Naturerscheinungen, die man erleben kann: als Nordlicht („Aurora Borealis“) im hohen Norden und als Südlicht („Aurora Australis“) im tiefen Süden. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe zeigt diese Phänomene in seiner neuen Planetariumsshow „Aurora – Wunderbares Polarlicht“ im Planetarium des LWL-Museums für Naturkunde.

Viele Menschen kennen Polarlichter – allerdings nicht immer aus eigener Anschauung. Wir betrachten sie in Fotografien oder folgen ihrem Tanz im Zeitraffervideo. Aber erst, wenn die Besucher diese Show gesehen haben, wissen sie, was die magischen Lichter am Himmel wirklich ausmacht, kündigen die Veranstalter an. Der Produzent Kwon O Chul bringt die Polarlichter authentisch ins Planetarium, in Echtzeit.

Das Programm beantwortet viele Fragen. Woran dachten die Menschen früher, die sich das grüne und rote Leuchten nicht erklären konnten? Was verursacht Polarlichter und ihre wechselvollen Farben? Wo sind die besten Beobachtungsplätze auf der Erde? Und ja, es gibt sie nicht nur auf der Erde. Saturn, Jupiter und selbst Mars schmücken sich mit leuchtenden Ringen in ihren Atmosphären.

Die professionell erstellte Show greift zahlreich auch in das Genre der wissenschaftlichen Unterhaltung ein, heißt es weiter. Im kanadischen Yellowknife entstanden die beeindruckenden Aufnahmen der Nordlichter.

Originalaufnahmen von Bord der Internationalen Raumstation ISS und naturgetreue Computer-Visualisierungen bringen außerdem dem Betrachter die Legenden und die wissenschaftliche Untersuchung der Polarlichter näher. Mit anschaulichen Visualisierungen werden die Legenden und die wissenschaftliche Untersuchung der Polarlichter erläutert.

Dem koreanischen Astrofotografen Kwon O Chul gelang es weltweit zum ersten Mal, diese Leuchterscheinungen in ihren vielen Facetten als 360-Grad-Film in 4K-Bildauflösung und Echtzeit-Geschwindigkeit aufzunehmen. Diese Aufnahmen zeigen das Polarlicht erstmals absolut naturgetreu, genau so, wie ein Betrachter im hohen Norden es erlebt.

So offenbart die ultra-hochempfindliche Kameratechnik die Schönheit und Vielfalt des Polarlichts – ein grandioser Tanz der Formen und Farben im „Rundum-Format“ an der Sternenkuppel des Planetariums.