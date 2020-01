Guildo Horns verschwitzte Schlagerrevue

Das hatte natürlich mit dem energiegeladenen, einstündigen Auftritt des Schlagerbarden kurz vor Mitternacht zu tun. Das Team um Hofmarschall Robert Erpenstein hatte sich für den unkonventionellen Stargast auf der Bühne des Europasaal entschieden, auf dem schon Musikgrößen wie Howard Carpendale, der zweimalige Eurovions-Gewinner Johnny Logan oder die charmante Ireen Sheer standen.

"Piep, piep, piep - Guildo hat euch lieb" - Horn, in graukarierter Wollhose und blauem Goldknopfsakko, gab nicht nur bei seinem größten Hit, mit dem er im Jahr 1998 den siebten Platz beim Eurovision Song Contest in Birmingham belegt hatte, alles. Bei seiner verschwitzten Schlagerrevue ("Ich find Schlager toll" war das Eröffnungslied) interpretierte er auf seine ureigene Art deutsche Evergreens wie "Griechischer Wein", "Moskau" und "Tränen lügen nicht". An seiner Seite spielten die ebenso energiegeladenen "Orthopädischen Strümpfe" (Motto "Strumpf ist Trumpf"). Nach anfänglich vornehmer Zurückhaltung stimmten die gut gelaunten Prinzenball-Gäste lauthals mit ein. "Ihr seid das beste Publikum, das wir je hatten", gab sich der "letzte Romantiker Deutschlands" charmant. Woran auch seine Liedzeile "So horny tonight" nichts änderte.

Eine rauschende Ballnacht feierten die Besucher des Prinzenballs im Mövenpick-Hotel...

... gemeinsam mit Stargast Guildo Horn.

Bemerkenswert: Auf Kuhglocken klingelte Horn Marianne Rosenbergs "Er gehört zu mir". Keine Frage, dass sich der "Meister" am Ende seinen Bademantel auf der Bühne verdient hatte. Der war zwar kariert und nicht so blütenweiß-elegant wie bei Udo Jürgens seinerzeit, aber das ist ja auch genau der Unterschied.

Prinzen Thorsten II. (Brendel) jedenfalls war begeistert. "Zwischen uns ist vorhin irgendwas entstanden, aber da hast du noch nicht so geschwitzt." Er überreichte dem Schlagersänger die so geliebten Nussecken. Denn Liebe geht bekanntlich durch den Magen.