Am Wochenende haben sich etliche Münsteranerinnen und Münsteraner getroffen, um die Gründung der Aktiven Liste Münster (AL) vorzubereiten. Die neue kommunale Wählergemeinschaft will an den Kommunalwahlen am 13. September in Münster teilnehmen und „sich intensiv an den politischen Diskussionen in der Stadt beteiligen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie das parteilose Ratsmitglied Rüdiger Sagel mitteilte, war er an dem Treffen beteiligt und will in der Aktiven Liste mitarbeiten. Sagel zeigte sich positiv überrascht vom Zuspruch und dem engagierten sowie kenntnisreichen Diskussionsklima. Seiner Aussage nach wurde die Gründungsversammlung, die noch im Januar stattfinden soll, vorbereitet. Die Aktive Liste versteht sich als demokratische Organisation aus der Mitte Münsters und freut sich auch über weitere Mitstreiter, die sich für ein soziales, ökologisches und offenes Münster einsetzen wollen.