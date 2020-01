Affenstarke Crew hinter der Theke

Eine im wahrsten Sinne des Wortes wieder mal affenstarke Aktion: Aus Anlass des siebten Geburtstags ihres Paten-Gorillas „Demba“ hatten die Betreiber der Gorilla-Bar in der Jüdefelderstraße zur Party eingeladen – inzwischen längst ein guter Brauch. Und ein hilfreicher dazu: Denn nach einem bunten Abend mit kühlen Getränken und einer attraktiven Tombola konnten die Gastronomen Bernd Redeker und Rainer Schlag zusammen mit Elke und Jochen Kramer als Paten am Montag 3500 Euro im Zoo übergeben. Der eigens dort hergerichtete Obst- und Gemüsekorb für die Gorillas diente dabei nur als Anschmecker für die stattliche Spendensumme.

Am Abend zuvor war es dafür in der Gorilla-Bar hoch hergegangen. Und reichlich Prominenz legte dort hinter der Theke und am Zapfhahn Hand an für den guten Zweck – etwa die münsterische Komikerin Lisa Feller sowie Schauspieler und Moderator Werner Schulze-Erdel („Familienduell“). Letzterer ermittelte später die Gewinner der Tombola und sorgte unfreiwillig für einen großen Lacher: Denn ausgerechnet dem Preußen-Fußballer Ole Kittner loste er die beiden VIP-Karten für ein SCP-Spiel zu.

Kittner nahm die Sache sportlich und bot die Karten prompt zur Versteigerung feil. Passend zur gerade laufenden Handball-EM gab dann auch der frühere Bundesliga-Spieler Malte Schröder seine Einschätzung ab. Und Gorilla-Bar-Betreiber Bernd Redeker blieb zu später Stunde nur die Feststellung: „Es hat wieder richtig Spaß gemacht.