Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen zwischen 1.20 und 2.40 Uhr zahlreiche Mülltonnen im Stadtgebiet angezündet. Polizei und Feuerwehr wurden zu Brandorten an der Hörsterstraße, Buddenstraße, Salzstraße, am Rosenplatz, am Alten Steinweg und in den Bereich Spiekerhof/ Bogenstraße gerufen. Die Feuerwehr löschte die brennenden Tonnen.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben von vorsätzlicher Brandstiftung auf und sucht nun Zeugen, die die Brandleger gesehen haben könnten. Hinweise unter ✆0251-2750.