Manufactum eröffnet ein Warenhaus in den Arkaden: Der Mietvertrag für die 13. Filiale sei unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Voraussichtlich im Mai werde das Geschäft eröffnen.

Die Münster Arkaden böten dem Unternehmen den passenden Standort für die Umsetzung ihres Warenhauskonzeptes. Auf einer Verkaufsfläche von rund 330 Quadratmetern werde es ein ausgewähltes Sortiment an Produkten des täglichen Bedarfs geben. „Wir freuen uns, dass wir nach langer Suche eine passende Immobilie in Münster gefunden haben“, sagt Geschäftsführer Max Heimann. Man wolle einen „Ort der Begegnung zur Auseinandersetzung mit unseren Produkten“ schaffen. Geplant seien unter anderem Workshops.

Die Manufactum GmbH hat ihren Sitz in Waltrop am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Die Firma wurde vor rund 30 Jahren gegründet – als Warenhaus für besonders hochwertige und dauerhafte Produkte („die guten Dinge“). Mittlerweile gibt es elf Warenhäuser vor allem in großen Städten wie Berlin, München, Köln oder Hamburg – Bonn und Münster kommen in diesem Jahr dazu.