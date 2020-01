Zwei Pedelec-Fahrer sind am Dienstag beim Abbiegen in Kreisverkehre verletzt worden. Um 12.35 Uhr war eine 52-jährige Pkw-Fahrerin an der Von-Esmarch-Straße in Richtung Gievenbeck unterwegs. Im Kreisverkehr bog sie nach rechts in die Busso-Peus-Straße ab und missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines 41-jährigen Radfahrers. An der Amelsbürener Straße/Ecke Meesenstiege kollidierte um 20 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin im Kreisverkehr mit einem 42-jährigen Radler. Sie hatte den von links kommenden Pedelec-Fahrer zu spät gesehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Radler stürzten und verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.