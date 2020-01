Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Mann in einem Hinterhof am Rilkeweg hinter seinen Wagen begeben haben, um die Heckscheibe von Eis zu befreien. Auf dem abschüssigen Privatgelände soll der Wagen mit laufendem Motor und nicht angezogener Handbremse zurückgerollt sein. Das Fahrzeug soll den Mann vor sich hergeschoben und schließlich gegen einen Baum gedrückt haben. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen sei er noch am Unglücksort verstorben.