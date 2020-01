In Ihrem Buch „Regieren“ beschreiben Sie die komplexe Arbeit eines Politikers in einer simplen und sachlichen Sprache. Welche Leserschaft hatten Sie beim Schreiben im Hinterkopf? Thomas de Maizière: Das hat mich der Verlag auch gleich am Anfang gefragt (lacht) und ich mich natürlich auch.