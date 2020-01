Am Wochenende haben Polizisten im Stadtgebiet gezielt die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern kon­trolliert. Am Albersloher Weg stoppten die Beamten am Freitag einen 20-jährigen Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 0,84 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro sowie einen Monat Fahrverbot, heißt es im Polizeibericht.

Auf der Hammer Straße stoppten Polizisten am Samstagmorgen einen Autofahrer. Der 57-Jährige stand unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein behielten die Be­amten direkt ein.

An der Steinfurter Straße und an der Schorlemerstraße fielen jeweils Radfahrer durch unsichere Fahrweise auf. Es wurde jeweils ein Alkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Sonntagmorgen zogen Polizisten alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Die 19 und 29 Jahre alten Männer waren auf der Mauritzstraße und dem Albersloher Weg unterwegs. Den Münsteranern wurden Blutproben entnommen.

Alle erwartet laut Bericht ein Strafverfahren.