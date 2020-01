Mensch und Hund vereint

Der Hund ist angeblich der beste Freund des Menschen – das ist allseits bekannt. Wie sehr Tier und Besitzer aber tatsächlich eine Symbiose verkörpern können, ist am Samstagabend bei der „Doglive“-Gala deutlich geworden.

Gemeinsam zeigten die mitunter spektakulären Auftritte der Zwei- und Vierbeiner, dass sie sich blind verstehen können und immer wieder von den Fähigkeiten des Anderen profitieren, sei es beim Sport, beim Tanz oder als Comedy-Team.

Besonders deutlich wurde dies beim Auftritt von Lukas Pratschker und seinem Border Collie Falco, die 2013 gemeinsam die RTL-Show „Das Supertalent“ gewonnen hatten. Zusammen drehten und wirbelten sie durch die Manege, übten dabei parallel Bewegungen aus und wi-chen sich nie von der Seite. Dabei wirkte es stets so, als seien sie gleichberechtigte Partner bei einem Tanz, bis sich Pratschker zum großen Finale plötzlich in die Luft schwang und beein-druckende akrobatische Fähigkeiten in schwindelerregender Höhe am Vertikaltuch zeigte. Da konnte Falco nur noch staunend zuschauen.

Von solchen Auftritten träumen auch die Bewerber für das Multitalent, das traditionell im Rahmen der „Doglive“ gesucht wird. Nach Castings in Hannover, Bremen, Dortmund und Münster hatte die Jury schließlich drei Finalisten ausgewählt, die bei der Gala die Zuschauer von ihrem Können überzeugen sollten. Die Entscheidung durch die Lautstärke des Publikums war in diesem Jahr so eindeutig, dass die Siegerin schon vor der offiziellen Verkündung fest-stand.

Melanie Costa brachte die rund 1800 Zuschauer bei ihrem Auftritt immer wieder lauthals zum Lachen, als ihre Dackeldame Olivia sie etwa als Spinne verkleidet jagte oder ihr schließlich Taschentücher reichte.

Doglive Gala 2020 mit fulminante Hundeshow 1/127 Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Foto: Matthias Ahlke

Für richtig Action am Abend sorgten dagegen die zahlreichen sportlichen Elemente. Frisbee-Europameisterin Melanie Fydrich zeigte etwa die verschiedenen Varianten ihres Sports, von der Freestyle-Choreographie bis zum Distanzwurf. Bei der neuen Sportart Dog Survival mussten die Besitzer dagegen mit ihren Hunden gemeinsam über Hindernisse klettern.

Neben den Hunden sollten dank Anne Krüger-Degener aber auch andere Tiere ihren großen Auftritt bei der Gala bekommen. Sie hat das Konzept der Harmonilogie entwickelt, bei dem Tier und Mensch „mit höflicher Distanz und vertrauter Nähe“ aneinander gewöhnt werden sollen. So dirigierten vier perfekt harmonierende Border Collies schließlich Ziegen durch die Manege und brachten sie dazu auf ein Autodach zu springen oder mit ihren langen Hörnern unter Pferden durchzulaufen, während diese dabei vollkommen ruhig blieben. Eine echte Symbiose!